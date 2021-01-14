Gaziantep'te ilk korona aşısı il sağlık müdürüne yapıldı - Son Dakika

Gaziantep'te ilk korona aşısı il sağlık müdürüne yapıldı

14.01.2021 14:40

Gaziantep'te ilk korona aşısı il sağlık müdürüne yapıldı Korona aşıları sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Çin'de üretilen korona virüs aşısına acil kullanım onayı vermesinin ardından Gaziantep'te ilk aşı uygulaması İl Sağlık Müdürü Dr.

Gaziantep'te ilk korona aşısı il sağlık müdürüne yapıldı

Korona aşıları sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı

GAZİANTEP - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Çin'de üretilen korona virüs aşısına acil kullanım onayı vermesinin ardından Gaziantep'te ilk aşı uygulaması İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki'ye yapıldı. Kentteki sağlık çalışanları da randevu usulüne uygun olarak aşı olmaya başladı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Covid-19 aşısına acil kullanım onayı verilmesinin ardından dün akşam saatlerinde toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrası ilk korona virüs aşısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından ülke geneline dağıtılan korona virüs aşıları ise sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Gaziantep'te de ilk korona virüs aşısı İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki'ye yapıldı. Tiryaki'nin ardından randevu usulüne göre sağlık çalışanları da aşı olmaya başladı.

"Aşılama çalışmalarına sağlıkçılardan başladık"

Yapılan aşı sonrası açıklamalarda bulunan ve çalışmalar hakkında bilgi veren Gaziantep İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, "Bugün itibarıyla Gaziantep'te aşı faaliyetlerine başladık. Bu aşı faaliyetleri ile korona virüs hastalığından kurtulacağımızı umut ediyorum. Aşı faaliyetlerine sağlık çalışanları ile başladık. Buna uygun sayıda aşı geldi. Kamu, özel, üniversite olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına ve eczacılara aşılama yapılacak. Bunların hepsi randevu sistemi üzerinden randevu almak suretiyle yapılacak. MHRS web, MHRS Mobil üzerinden veya 182'yi arayarak randevu alınabilecek. Ben de bu şekilde randevu alarak işlemimi yaptırdım. Randevudan sonra hastaneye gelerek aşılama sisteminde bilgilerimi kontrol ettirdim. Daha sonra aşılama sistemi üzerinden barkod okutarak aşımı yaptırdım. Aşılama öncelikle sağlık çalışanlarına, sonrasında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ve sonra bakanlığın belirleyeceği gruptaki vatandaşlarımız da aşı yaptırabilecek. Biz çok kısa bir sürede, bir iki gün içerisinde belki de hafta sonu da çalışarak sağlık çalışanlarının hepsini aşılayacağız" dedi.

"Aşılama aile sağlığı merkezleri ile tüm hastanelerde yapılacak"

Gaziantep'te aşılama çalışmalarının aile sağlığı merkezleri ve hastanelerde yapılacağını aktaran Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, "İlimizde aşılama çalışmaları ile ilgili 164 tane aile sağlığı Merkezi hazır bir şekilde bekliyor. Bakanlığın takvimine göre vatandaşlarımız buralardan randevu alabilecek. Üniversite hastanesinde, tüm kamu hastanelerinde ve özel hastanelerde bu işlem yapılabilecek" ifadelerini kullandı.

"İlk etapta 25 bin aşı geldi, devamı da bir kaç güne gelecek"

Kente ilk etapta 25 bin aşı geldiğini açıklayan Tiryaki, "Şu an için ilimizdeki eczacılar da dahil olmak üzere tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde yaklaşık 25 bin aşı geldi. Bunların devamı da önümüzdeki hafta sonu ya da Pazartesi günü gelmiş olacak. Aşı olmada kesinlikle zorunluluk yok. Ben yaklaşık 3 ay önce Bu hastalığı atlattım. Normal şartlarda 6 aya kadar hastalığı atlatmış olan vatandaşlara aşı yapılmayacak ama 6 aydan sonrası, yani hastalığı atlatmasının üzerinden 6 ay geçti ise o vatandaşlara aşı yapılacak. Bu konuda sadece sağlık çalışanlarına bir istisna var. Sağlık çalışanlarına her şekilde aşı uygulaması yapılacak. Çünkü virüslü hastalarla yoğun şekilde temas halindeler. Yani sağlık çalışanları bu 6 aylık süreyi beklemeden aşı yaptırabilecek. Ben de o nedenle bugün aşı oldum" ifadelerine yer verdi.

"İnsanların aşı konusunda tedirgin olmasına gerek yok"

Vatandaşların aşı konusunda tedirgin olmamaları gerektiğini de aktaran Tiryaki, "İnsanların aşı konusunda tedirgin olmasına gerek yok. Ben kesinlikle aşı olmalarını tavsiye ediyorum. İnsanların kafasında çok soru işareti var. Bu soru işaretinin olmaması adına biz de aşı olmak istedik. Yani bizim bildiğimiz en eski teknikle yapılan aşılama sistemlerinden biri bu. Dolayısıyla bir tedirginlik yaşamaya, şu mu olur, bu mu olur demeye gerek yok. Olabilecek en kötü durum aşısının tutmamasıdır. Bunun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Yani bu şu anki halimizden daha kötü bir hale yol açacak bir şey değil. Bilim kurulda açıkladığı zaten bu aşının yüzde 91 oranında tutma durumu var. Umarım bu aşı ile beraber bu hastalık temizlenir bu hastalıktan kurtuluruz" şeklinde konuştu.

"Yüzde bir koruyuculuk olsa dahi aşı yapılmalı"

Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuncay Sönmez ise, "Dünyanın böyle bir dönemden geçtiği bir ortamda muhakkak aşı olmayı öneriyoruz. Özellikle risk grubunda olan sağlık çalışanları olarak bunu mutlaka öneriyoruz. Bence yüzde bir bile koruyuculuğu olsa bile bu aşı yapılmalı. Çünkü bir her zaman sıfırdan büyüktür. Kendimizi, çevremizi ve sevdiklerimiz korumak için aşı olmak zorundayız. Herhangi bir ağrısı ve acısı da olmadı" diye konuştu.

Gaziantep'te ilk korona aşısı il sağlık müdürüne yapıldı
Gaziantep'te ilk korona aşısı il sağlık müdürüne yapıldı
Gaziantep'te ilk korona aşısı il sağlık müdürüne yapıldı
Gaziantep'te ilk korona aşısı il sağlık müdürüne yapıldı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Gaziantep, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Gaziantep'te ilk korona aşısı il sağlık müdürüne yapıldı - Son Dakika


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