Gaziantep'te İlkokulda Trafik Eğitim Parkı Açıldı

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehit Nafi Kıvanç İlkokulunda kurulan Trafik Eğitim Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehit Nafi Kıvanç İlkokulunda kurulan Trafik Eğitim Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması, yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile başlatılan kampanya kapsamında Şehit Nafi Kıvanç İlkokulunda Trafik Eğitim Parkı kuruldu.



Parkın açılışında konuşan Vali Gül, trafik kültürünün küçük yaşlarda öğretilmesinin önemine değinerek, öğrencilerin teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı derslerle trafik kurallarını eğlenerek öğrendiklerini belirtti.



Gül, şöyle konuştu:



"Bu yaştaki çocuklarımızda trafik bilincinin oluşması çok önemli. Artık velilerimizin çocuklarını okula getirmek, yolun karşısına geçirmek için gidip gelmesini gerektirebilecek bir durum olmaması gerekir. Önceden okullarımızda bizlere önce sağa, sonra sola, sonra tekrar sağa bakarak geçmemiz öğretilirdi. Burada sorumluluk yayaya aitti. Yeni kanunda yapılan değişiklik çok açık ve net. Kavşaklarda, trafik ışıklarının olmadığı yaya geçitlerinde, trafik polisinin olmadığı yerlerde araç sürücüleri, yaya geçidini ve yayayı gördüğü zaman yavaşlayacak, yayanın geçmesini bekleyecekler, ardından da yollarına devam edecekler."



Gül, okulda kurulan trafik eğitim parkıyla çocukların bu kuralları yaşayarak öğrenmelerini amaçladıklarını vurgulayarak, burada akülü araçları kullanan öğrencilere önce teorik eğitim, ardından ışıklarda nasıl hareket edileceği, yolun karşına nasıl geçileceği, yaya gördüğünde ne yapılması gerektiği gibi konularda uygulamalı eğitimler verileceğini kaydetti.



Açılış sonrasında Trafik Eğitim Parkında minik öğrencilerin polisler eşliğinde gerçekleştirdiği uygulama çalışmasını izleyen Vali Gül, daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi.

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