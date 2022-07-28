Bir evde zorla tutulan yabancı uyruklu 3 şahıs kurtarıldı - Son Dakika
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Bir evde zorla tutulan yabancı uyruklu 3 şahıs kurtarıldı

28.07.2022 15:59
Bir evde zorla tutulan yabancı uyruklu 3 şahıs kurtarıldı

Gaziantep'te illegal yollarla ülkeye giren ve bir evde zorla tutulan yabancı uyruklu 3 şahıs kurtarıldı.

Gaziantep'te illegal yollarla ülkeye giren ve bir evde zorla tutulan yabancı uyruklu 3 şahıs kurtarıldı. Yabancı uyruklu şahısları evde zorla tuttuğu tespit edilerek yakalanan 2 şahıstan 1'i tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yurt dışından illegal yollarla giriş yapan yabancı uyruklu 3 şahsın Gaziantep'te bir ikamette zorla tutulduğunu tespit etti. Tespitler sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon icra edildi. İcra edilen operasyon sonucunda ikamette zorla tutulan şahıslar kurtarıldı. Göçmenleri ikamette zorla tuttuğu tespit edilen M.Ö. ve E.E.Ö. isimli 2 şüpheli şahıs ise yakalandı.

Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden E.E.Ö. tutuklandı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir evde zorla tutulan yabancı uyruklu 3 şahıs kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bir evde zorla tutulan yabancı uyruklu 3 şahıs kurtarıldı - Son Dakika
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