Gaziantep'te inme merkezi kuruldu - Son Dakika

Gaziantep'te inme merkezi kuruldu

30.10.2020 11:39

Gaziantep'te inme merkezi kuruldu 29 Ekim Dünya İnme Günü Gaziantep Medical Park'ta kutlandıGAZİANTEP – Gaziantep Medical Park Hastanesinde 29 Ekim Dünya İnme Günü nedeniyle düzenlendiği etkinlikte Medical Park Hastanesi Başhekimi Uzman Dr.

Gaziantep'te inme merkezi kuruldu

29 Ekim Dünya İnme Günü Gaziantep Medical Park'ta kutlandı

GAZİANTEP – Gaziantep Medical Park Hastanesinde 29 Ekim Dünya İnme Günü nedeniyle düzenlendiği etkinlikte Medical Park Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Sadreddin Haksal, hastane bünyesinde inme merkezi oluşturulduğunu söyledi.

Gaziantep Medical Park Hastanesinde 29 Ekim Dünya İnme Günü'ne dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla doktorların ve hastaların katılımıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlik sırasında konuşan Gaziantep Medical Park Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Sadreddin Haksal, inme hastalığıyla mücadele eden hastalar için hastane bünyesinde inme merkezi oluşturulduğunu müjdeledi.

"İnme merkezimiz hayırlı olsun"

Hastane bünyesinde inme merkezi açacaklarını ve hayırlı olması dileklerinde bulunan Gaziantep Medical Park Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Sadreddin Haksal, " Böyle bir merkezin kurulması hayalimizdi. 10 yıllık hayalimizdi. Hastalarımız geliyordu ve çokça yardımcı olamıyorduk. Prof. Dr. Semih hocamızın önderliğinde ve nöroloji uzmanlarımızın gayretleriyle bu merkezimiz kuruluyor. Hem mutluyuz, hem gururluyuz. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ve hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"6 dakikada bir bölgemizde inme hastalığı yaşanıyor"

İnme merkezinin öneminden ve inme hastalığı hakkında bilgiler veren Girişimsel Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Semih Giray Güneydoğu Anadolu Bölgesinde her 6 dakikada bir kişinin inme yaşadığını belirterek, "29 Ekim Dünya İnme Günü önemli bir gün. Çünkü dünyada en fazla görülen hastalıklardan bir tanesi. Aynı zamanda en çok sakatlığa ve ölüme yol açan bir hastalık. İnme çok yoğun bir hastalık. Şehrimizde ve bölgemizde çok yoğun görülen bir hastalık. Bölgemizde 1 ya da 2 tane inme merkezi var. Bu merkezlerin 10 milyon nüfuslu bölgemizdeki hastalarımızı karşılama gibi bir durumu yok. Yatak sayısı 20 ya da 25 arasında fakat bölgemizde 6 dakikada bir kişi inme hastalığıyla karşılaşıyor. Dolayısıyla birçok hasta bu hizmetten yararlanamıyor. Bu hastalıkta saatler ve dakikalar çok önemli hastalar bu saatleri ve dakikalarda tedaviye ulaşamadıklarında hayatlarını kaybediyor. İleri yaşta olması gerekmiyor, genç yaşta da ölümler yaşanıyor ya da ağır felçler oluşabiliyor. Bu nedenle merkezler çok önemli. 29 Ekim Dünya İnme Günü farkındalık günüdür" ifadelerini kullandı.

"Semih Hocamıza çok teşekkür ederiz"

Etkinliğe katılan inme geçiren hastalar ise tedavi süreçlerinde yaşadıklarını anlatarak Girişimsel Nöroloji Uzmanı Semih Giray'a teşekkür ettiler. İnsanların inme hastalığını önemsemeleri konusunda bilgilendirme de bulunan hastalar, "Başlarda hastalığı önemsemedik. Daha sonra vücudumuzun belli kısımlarında felçler oluştu. İnsanların bu hastalığı önemsemelerini istiyoruz. Bize tedavi sürecinde her zaman destek olan Girişimsel Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Semih Giray hocamıza çok teşekkür ederiz" diye konuştular.

Öte yandan nöroloji uzmanları Uzm. Dr. Ali Sönmez, Uzm. Dr. Figen Şensoy ve Başhekim Yrd. Dr. Ezgi Salar ise inme hastalarına kısaca bilgilendirme yaptı.

Başhemşire Sema Serpil Kılıç etkinlikte hazır bulundu. Bunun yanında 29 Ekim Dünya İnme Günü'nde tüm hastalara ve hasta yakınlarına rozet ve magnet dağıtımı gerçekleştirildi.

Gaziantep'te inme merkezi kuruldu
Gaziantep'te inme merkezi kuruldu
Gaziantep'te inme merkezi kuruldu
Gaziantep'te inme merkezi kuruldu

Nöroloji Bölümü, Medical Park, Gaziantep, 29 Ekim, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gaziantep'te inme merkezi kuruldu - Son Dakika

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