Gaziantep'te inşaat çukuruna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde inşaat yapılan alandaki çukura düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Atatürk Mahallesi Eski Kilis Yolu Caddesi'nde bulunan inşaattaki su dolu çukurdan havlama sesi duyan vatanseverler köpeğin mahsur kaldığını gördü.
Kendi çabaları ile köpeği çıkaramayan vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.
Bölgeye gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri, çukurda mahsur kalan köpeği yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kurtardı.
Kurtarılan köpeği besleyen ekipler, daha sonra hayvanı doğal ortamına bıraktı.
Kaynak: AA
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