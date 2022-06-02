Gaziantep'te inşaat halindeki binanın duvarının çökmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te inşaat halindeki binanın duvarının çökmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti

02.06.2022 21:37
Gaziantep'te inşaat halindeki binanın duvarının çökmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'in Araban ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle inşaat halindeki tek katlı binanın duvarının çökmesi sonucu 2 çocuk öldü, biri ağır 3 çocuk yaralandı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle inşaat halindeki tek katlı binanın duvarının çökmesi sonucu 2 çocuk öldü, biri ağır 3 çocuk yaralandı.

İlçeye bağlı Hisar Mahallesi'nde inşaat halindeki üstü açık tek katlı binanın duvarı şiddetli fırtına sonucu çöktü.

Duvarın altında 5 çocuğun kaldığı bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu Hacı Ali Günseli, (7), Mustafa Tiren (5), Vakkas Çalışkan (11), Seydi Çelik (14) ve Muhammed Mustafa Günseli'yi (11) göçük altından çıkardı.

Araban Devlet Hastanesi'ne sevk edilen çocuklardan Hacı Ali Günseli, (7) ve Mustafa Tiren (5) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Vakkas Çalışkan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şiddetli toz fırtınasının kent genelinde devam ettiğini belirtti.

Gül, "Araban ilçemizde vefat eden iki çocuğumuza Allah'tan rahmet, yaralı iki çocuğumuza acil şifalar diliyorum. Üzücü olayların olmaması için lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'te inşaat halindeki binanın duvarının çökmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti
Gaziantep'te inşaat halindeki binanın duvarının çökmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti
Gaziantep'te inşaat halindeki binanın duvarının çökmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti

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Kaynak: AA

Gaziantep, Fırtına, Güncel, Son Dakika

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