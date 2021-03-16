GAZİANTEP - İnşaat işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 1'i ağır 7 yaralı - Son Dakika

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Araçta bulunan sürücü ile inşaat işçisi olduğu öğrenilen 6 kişi yaralandı.

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