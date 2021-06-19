Gaziantep'te inşaat iskelesinden düşen 2 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralandı - Son Dakika

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6 katlı inşaatın iskelesinden düşen 2 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde 6 katlı bina inşaatının iskelesine çıkan 4 işçi yere düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılan işçiler Osman D. ve Mustafa A. hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Enes D. ile Muhanne A. ise Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Şehitkamil Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.