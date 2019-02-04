Gaziantep'te İnşaattan Düşen İşçi Öldü
1 saat önce
Gaziantep'te inşaat halindeki bir binanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.
Gaziantep
'te inşaat halindeki bir binanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Şahinbey
ilçesi Karataş
Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Eyüp
Elmas (48), çatı katından dengesini kaybederek düştü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri Elmas'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Elmas'ın cenazesi Adli Tıp
Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:05 Kaynak: AA
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