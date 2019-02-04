Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te İnşaattan Düşen İşçi Öldü

Gaziantep'te İnşaattan Düşen İşçi Öldü

1 saat önce

Gaziantep'te inşaat halindeki bir binanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te İnşaattan Düşen İşçi Öldü, System.String[]
Gaziantep'te inşaat halindeki bir binanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Eyüp Elmas (48), çatı katından dengesini kaybederek düştü.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Elmas'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Elmas'ın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:05 Kaynak: AA

İşçi, Gaziantep, Güncel
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