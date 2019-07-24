Gaziantep'te inşaattan düşen işçi öldü
30 dakika önce
Gaziantep'te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:36 Kaynak: AA
'te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Nafi Dişli (20), merkez Şahinbey
ilçesi Mavikent
Mahallesi'nde çalıştığı inşaatın 10. katından henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
İnşaatta çalışan arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri Dişli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
İşçinin cenazesi, Adli Tıp
Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Dişli'nin 20 gün sonra askere gitme hazırlığı yaptığı öğrenildi.
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