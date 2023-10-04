Instagram şifresi yüzünden ablasıyla tartışan genç kız canına kıydı - Son Dakika

Instagram şifresi yüzünden ablasıyla tartışan genç kız canına kıydı

Son Güncelleme: 05.10.2023 00:22

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, ablasıyla Instagram şifresi yüzünden tartışan 17 yaşındaki bir genç kız, sinirlenerek 4. kattan atlayarak intihar etti.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Instagram şifresi yüzünden ablasıyla tartışan bir genç kız, 4. kattan atlayarak canına kıydı.

INSTAGRAM ŞİFRESİ TARTIŞMASI SONUCU YAŞAMINA SON VERDİ

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi Üniversite Bulvarı'nda bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki Zeynep. Ç., akşam saatlerinde ablasıyla Instagram şifresi yüzünden tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmaya sinirlenen genç kız, oturdukları 7 katlı apartmanın 4. katından atladı.

Instagram Şifresi Yüzünden Tartıştığı Ablasıyla Tartışan Genç Kız Canına Kıydı

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Zeynep Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Z.Ç.,nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Instagram şifresi yüzünden ablasıyla tartışan genç kız canına kıydı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Instagram şifresi yüzünden ablasıyla tartışan genç kız canına kıydı - Son Dakika
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