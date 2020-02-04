Gaziantep'te internet kafe ve oyun salonlarına denetim - Son Dakika

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Ekipleri, il genelinde İnternet kafe ve oyun salonlarına denetim yaptı.



Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılının ikinci yarısının başlaması ile birlikte, internet kafelerin amaçlarına uygun olarak kullanımının teşvik edilmesi, bilinçsiz kullanımının önüne geçilebilmesi, çocukların huzurlu ve güvenli bir ortamda bulunmalarının sağlanması amacıyla Ocak ayı içerisinde 180 internet kafe, 27 oyun salonu, 59 tekel bayii kapsayan işyerleri üzerinde, ruhsat kontrolü ve genel asayiş yönünden geniş çaplı sorgulama yaptı. Polis ekipleri, internet kafeler ile playstation oyun salonlarındaki öğrencilere de uyarılarda bulunarak zamanlarını ders çalışarak geçirmelerini istediler.



Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince Ocak ayı içerisinde yapılan denetimler kapsamında il merkezinde bulunan okulların etrafında bulunan internet kafeler ve oyun salonları olmak üzere işyerleri ve buralarda çalışan kişilerin, park bahçeler ile metruk binalar çevresindeki şüpheli şahıslar kimlik kontrolünden geçirildi. Yapılan denetimlerde 2 bin 449 kişinin GBT sorgusu yapıldı. 10 internet kafe, 2 playstation salonu, 1 tekel bayii, 6 kuruyemiş bayii hakkında yasal ve idari mevzuatlara aykırılıktan dolayı idari işlem gerçekleştirildi.



Polis ekiplerince yapılan uygulamaların eğitim-öğretim dönemi süresince sık sık tekrarlanacağı kaydedildi. - GAZİANTEP