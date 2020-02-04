Gaziantep'te internet kafeler denetlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te internet kafeler denetlendi - Son Dakika

Gaziantep'te internet kafeler denetlendi

6 saat önce

Gaziantep'te Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çok sayıda internet kafe ve oyun salonu denetlendi.

Gaziantep'te internet kafeler denetlendi, System.String[]

Gaziantep'te Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çok sayıda internet kafe ve oyun salonu denetlendi.


Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ocak ayı içerisinde internet kafelere yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda 180 internet kafe, 27 oyun salonu, 59 tekel bayi yasal ve idari mevzuatlara uygun şekilde denetlendi.


Yapılan denetimlerde 2 bin 449 şahsın GBT sorgusu yapılmış, 10 internet kafe, 2 playstation, 1 tekel bayi, 6 market ve kuru yemiş bayi hakkında yasal ve idari mevzuatlara aykırılıktan dolay idari işlem uygulandı. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Jandarmadan örnek davranış! Enkazda buldukları altınları sahibine teslim ettiler
Bekçi maaşlarıyla ilgili bir açıklama da İçişleri Bakanlığı'ndan geldi: Lise mezunu 4.527 lira, lisans mezunu 4.534 lira alıyor Elazığ'da, deprem sonrası spor faaliyetleri durduruldu Koronavirüs henüz yayılmadan önce kamuoyunu uyardığı için baskıyla susturulan doktor virüse yakalandı

Son Dakika Haberleri
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Ünlü şarkıcı sosyal medyadan gelen yorumlara isyan etti: Ben buyum!
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
15:59 Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 18:04:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te internet kafeler denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]