Barkodlarını değiştirdikleri ürünleri iade ederek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Barkodlarını değiştirdikleri ürünleri iade ederek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

26.09.2022 12:08

Gaziantep'te internetten aldıkları benzer ürünleri barkodlarını değiştirip mağazaya iade ederek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan iki kadın şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te internetten aldıkları benzer ürünleri barkodlarını değiştirip mağazaya iade ederek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan iki kadın şüpheli tutuklandı.

Emniyetin yazılı açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, bazı kişilerin internetten benzerlerini alıp barkotlarını değiştirdikleri ürünleri firmanın kentteki mağazasına iade ederek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla ilgili çalışma başlattı.

Mağazadan ücret iadesi veya hediye çeki alarak 430 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen E.K. ve A.E.Y. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kadın zanlı tutuklandı.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barkodlarını değiştirdikleri ürünleri iade ederek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Barkodlarını değiştirdikleri ürünleri iade ederek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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