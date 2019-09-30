Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te iplik atölyesinde yangın
Son Dakika Güncel Haber

Gaziantep'te iplik atölyesinde yangın

1 saat önce

Gaziantep'te bir iplik atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gaziantep'te iplik atölyesinde yangın, System.String[]

Gaziantep'te bir iplik atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi 1. Sanayi Caddesi'nde faaliyet gösteren bir iplik atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İpliklerin alev alması sonucu çevreye yoğun duman yayılırken, dumandan hafif etkilenen iki itfaiye eri hastanede tedavi altına alındı.

Ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışmasının ardından söndürülen yangında yaklaşık 20 ton iplik zarar gördü.

İtfaiye ekipleri ısı geçirmeyen alüminyum kaplı özel kıyafetle atölyedeki soğutma çalışmasını sürdürüyor.

Gaziantep, Şahinbey, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Metrobüsün motor kısmında yangın çıktı!
TEKNOFEST'te görücüye çıkan ve Rusya'dan getirilen yangın söndürme uçağının ilk testi Manisa'da yapıldı Gazişehir Gaziantep ile Göztepe 1-1 berabere kaldı! Berna Laçin, elektriğe yapılan yüzde 14,9 oranındaki zamma tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 23:24:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te iplik atölyesinde yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]