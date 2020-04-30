Gaziantep'te iplik fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

GAZİANTEP'te iplik fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede söndürülürken, atölyede hasar meydana geldi.

Yangın, akşam saatlerinde 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iplik fabrikasının ham madde bölümünde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören fabrika çalışanları yangına ilk müdahaleyi yaparak itfaiyeye haber verdi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangın nedeni ile fabrikada hasar meydana geldi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.