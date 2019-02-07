Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te İplik Fabrikasında Yangın (2)

Gaziantep'te İplik Fabrikasında Yangın (2)

36 dakika önce

GAZİANTEP'teki iplik fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı.

Gaziantep'te İplik Fabrikasında Yangın (2), System.String[]
GAZİANTEP'teki iplik fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Bugün saat 17.20 sıralarında, Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan iplik fabrikasının depo bölümünde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, gökyüzünü siyah duman kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. - Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:06 Kaynak: DHA

İtfaiye, Gaziantep, Güncel
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