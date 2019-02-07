Gaziantep'te İplik Fabrikasında Yangın (2)
36 dakika önce
GAZİANTEP'teki iplik fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı.
GAZİANTEP'teki iplik fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Bugün saat 17.20 sıralarında, Gaziantep
1. Organize Sanayi Bölgesi
'nde bulunan iplik fabrikasının depo bölümünde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, gökyüzünü siyah duman kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. - Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:06 Kaynak: DHA
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