Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te İplik Fabrikasında Yangın 2

Gaziantep'te İplik Fabrikasında Yangın 2

23 dakika önce

Gaziantep'te iplik fabrikasında yangınGAZİANTEP'te iplik fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, 25 itfaiye aracı ve 60 itfaiye eri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Gaziantep'te İplik Fabrikasında Yangın 2, System.String[]
Gaziantep'te iplik fabrikasında yangın

GAZİANTEP'te iplik fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, 25 itfaiye aracı ve 60 itfaiye eri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

1'inci Organize Sanayi Bölgesindeki Ay İplik Fabrikası'nın depo bölümünde bugün saat 17.20 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İlk müdahaleyi fabrika çalışanlarının yaptığı yangın, kısa sürede büyürken, gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Çalışanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin 25 araç ve 60 itfaiye eri ile yaptığı yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yaralananın olmadığı yangında fabrikada büyük zarar meydana geldi.

İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:47 Kaynak: DHA

İtfaiye, Gaziantep, Güncel
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