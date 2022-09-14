Gaziantep'te iplik ve pamuk fabrikasında çıkan yangında 4 itfaiyeci yaralandı

Gaziantep'te iplik ve pamuk fabrikasında çıkan yangında 4 itfaiyeci yaralandı.

Gaziantep'te iplik ve pamuk fabrikasında çıkan yangında 4 itfaiyeci yaralandı. Alınan bilgiye göre, 5. Organize Sanayisi'ndeki bir iplik ve pamuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekibinin pamuk balyasının altında kalması sonucu 4 itfaiye personeli yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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