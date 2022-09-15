Burada düzenlenen törene, hayatını kaybeden itfaiye personelinin yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra AK Parti Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu , Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk , Şahinbey Kaymakamı Hayrettin Çiçek ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te yangına müdahale ederken hayatını kaybeden itfaiyeci için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

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