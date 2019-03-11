Gaziantep'te İplik Yüklü Tır Yandı
9 dakika önce
GAZİANTEP'te, iplik yüklü TIR, motor bölümünde başlayan yangında kullanılamaz hale geldi.
GAZİANTEP'te, iplik yüklü TIR, motor bölümünde başlayan yangında kullanılamaz hale geldi. Sürücüsünün yara almadığı TIR'da yüklü iplikler de büyük zarar gördü. İpekyolu
üzerinde seyir halinde bulunan Feridun Akcin'in kullandığı 63 FL 076 plakalı iplik yüklü TIR'ın motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Akcin, can havliyle araçtan indi. Yoldan geçen sürücüler de itfaiyeyi aradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ancak TIR yanarak, kullanılamaz hale geldi. Yangında ipliklerin bir kısmı da zarar gördü. Polis
, soruşturma başlattı.
- Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:23 Kaynak: DHA
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