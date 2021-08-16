Gaziantep'te, iptal edilen festivalin bütçesi afet bölgelerine gönderilecek - Son Dakika

GAZİANTEP Valiliği tarafından, yaşanan doğal afetler nedeniyle İçişleri Bakanlığı koordinesinde başlatılan yardım kampanyasına destek olmak için yapılanlarla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin toplantıda, iptal edilen GASTROANTEP Festivali'ne harcanacak olan bütçeyi afet bölgelerine gönderme kararı aldıklarını söyledi.

Gaziantep Valiliği'nde yapılan doğal afetlerin yaşandığı bölgelere yapılacak olan yardım kampanyasının basın açıklamasına Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları ve oda başkanları katıldı. Yapılan açıklamada bölgeye yapılacak olan yardımlarla ilgili bilgilendirme yapıldı.