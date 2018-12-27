Gaziantep'te "İş Dünyası İstişare Toplantısı" Yapılacak
1 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) organizasyonuyla düzenlenen "İş Dünyası İstişare Toplantısı"nda...
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
, TESK Başkanı Bendevi Palandöken
, Eximbank
Genel Müdürü Adnan Yıldırım
, Gaziantep Ticaret Odası
(GTO), Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Gaziantep Ticaret Borsası
(GTB) organizasyonuyla düzenlenen "İş Dünyası İstişare Toplantısı"nda bir araya gelecek.
GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, iş dünyası temsilcileri, bölgedeki oda ve borsaların başkanları ve üyeleriyle 28 Aralık
'ta GTO'da düzenlenecek "İş Dünyası İstişare Toplantısı"nda bir araya gelerek ekonomik durum değerlendirmesi yapacak.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve TESK Başkanı Palandöken'in de yer alacağı toplantıda, bölgenin ve Gaziantep'in ticaret hayatında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili değerlendirmeler masaya yatırılacak.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a, Gaziantep ve bölgenin üretim ve ihracat potansiyelinin etkin kullanımı, en fazla Suriyeli barındıran bölgedeki illerin yaşadığı sıkıntılar ve çözüm önerileri ile ticaret ve ihracatı arttırıcı hususlar başta olmak üzere iş dünyasının talepleri konusunda bilgiler sunulacak.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:46 Kaynak: AA
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