Gaziantep'te Model Fabrika ve Target Teknoloji Transfer Ofisi iş birliği yapacak

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Target Teknoloji Transfer Ofisi (Target TTO) arasında, Model Fabrika'nın firmalara yönelik yürüttüğü çalışmalara akademisyenlerin de dahi edilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, GSO Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen protokolle, GAÜN'lü akademisyenlerin Target TTO tarafından görevlendirilerek, Model Fabrika koordinasyonunda firmalara eğitim ve danışmanlık hizmeti verebilecek.

GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal, törendeki konuşmasında, üniversite-sanayi iş birliğinin üretim sürecine, firmalara ve ekonomiye önemli avantajlar sağladığını ve bu noktadaki mevcut çalışmaların daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın da GAÜN'lü akademisyenlerinin Model Fabrika'dan hizmet alan firmalara yönelik yalın üretim ve dijital dönüşüm konularında fayda sağlayacak eğitimler vereceğini kaydetti.

Katılımcılar, protokolü imzaladı.

Törende, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt, Target TTO Genel Müdürü Samet Kürşat Başol, GSO Genel Sekreteri Bülent Şişman ve Model Fabrika Teknik Danışmanlık Hizmetleri Müdürü Veysel Çelebi de hazır bulundu.