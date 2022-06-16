İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te iş makinesinin akülerini çalan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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