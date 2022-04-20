Gaziantep'te iş makinesinin çarptığı çocuk toprağa verildi - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybeden 9 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

Atatürk Mahallesinde doğalgaz çalışması sırasında geri manevra yaparken dün iş makinesinin çarptığı 9 yaşındaki Ali İhsan Turan İslahiye Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Sıdıka Tayyar Hatun Camisi içinde kılınan cenaze namazına baba Cüneyt Turan ile aile fertlerinin yanı sıra Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Aslan ve diğer ilgililer katıldı.

Atatürk Mahallesi'nde doğal gaz çalışması yapan iş makinesini kullanan A.I, kazanın ardından gözaltına alınmıştı.