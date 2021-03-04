Gaziantep'te iş vaadiyle 9 kişiyi dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te, hastanelerde iş bulma vaadiyle 9 kişiyi dolandırdığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hastanelerin çeşitli birimlerine işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen zanlının yakalanması için operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının daha önce de aynı yöntemle 9 kişiyi dolandırdığı ve benzer suçtan çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi.