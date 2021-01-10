Gaziantep'te iş yeri, ev ve araçtan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te, iş yeri, ev ve araçtan hırsızlık yaptıkları güvenlik kameralarınca tespit edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde 3 iş yeri, ev ve araçtan hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini tespit ettiği 2 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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