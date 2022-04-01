Gaziantep'te iş yerindeki tüpün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te iş yerindeki tüpün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

01.04.2022 05:15
Gaziantep'te iş yerindeki tüpün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

Gaziantep'teki bir iş yerinde tüp patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'teki bir iş yerinde tüp patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mevlana Mahallesi'ndeki bir restoranda patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevredeki ev ve iş yerlerinde hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ve itfaiye ekipleri, arama-kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

Patlama nedeniyle çevredeki 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Beş ekip ve 36 kişiyle çalışma yapan ekipler, patlamanın ilk belirlemelere göre lokantadaki sanayi tipi tüpten kaynaklandığını aktardı.

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Gaziantep, Patlama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te iş yerindeki tüpün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te iş yerindeki tüpün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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