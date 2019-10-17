Gaziantep'te iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

Gaziantep'te iş yerlerinden "oyalama" yöntemiyle hırsızlık yaptıkları öne sürülen iki zanlı gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentteki iş yerlerinden "oyalama" yöntemiyle gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlılardan birinin iş yeri sahibini oyaladığını, diğerinin kasadaki paraları alarak uzaklaştığını belirledi.
Görüntülerden kimlikleri tespit edilen K.Ş. ve M.C.T. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Hırsızlık suçlarından kayıtları olduğu belirlenen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, iş yerindeki hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.