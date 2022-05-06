GAZİANTEP - İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika
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GAZİANTEP - İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

06.05.2022 12:29

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde baharatçı dükkanından 2 kova tahinin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde baharatçı dükkanından 2 kova tahinin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Hakkı Demirel Caddesi'ndeki baharatçıda 3 Mayıs'ta yaşanan hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatıldı.

İş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, küçük kızla müşteri gibi iş yerine gelen bir kadının 2 kova tahin çalması yer alıyor.

Baharatçıda tezgahtarlık yapan Haşim Kaya, gazetecilere, dükkanda temizlik yaparken olayın gerçekleştiğini ve şikayetçi olduklarını söyledi.

GAZİANTEP - İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında
GAZİANTEP - İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında
GAZİANTEP - İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında
GAZİANTEP - İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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