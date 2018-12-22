Gaziantep'te İş Yerinden Hırsızlık İddiası
3 saat önce
Nizip ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı.
Nizip ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 18 Aralık'ta Şahinbey Mahallesi Birecik Caddesi üzerinde inşaat malzemesi satışı yapılan bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayını araştıran Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerinde ve bölgede inceleme başlattı.
Yapılan incelemede hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelinin M.K. olduğunu tespit eden polis, şahsı evinde yakaladı.
Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan M.K, hırsızlık suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:37 Kaynak: AA
Evine Gidecek Araç Bulamayan Adam, Yolda Gördüğü Anahtarı Üstünde Olan Aracı Çaldı
Tunceli'de 9 Gündür Mağarada Saklanan Teröristlerin Vurulma Görüntüleri Ortaya Çıktı
6 Yıl Önce Boşandığı Eşini Başka Bir Adamla Gören Saldırgan, Dehşet Saçtı
Son Dakika! Bakan Kurum İmar Barışına Kaç Kişinin Başvurduğunu ve Elde Edilen Geliri Açıkladı