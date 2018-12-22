Gaziantep'te İş Yerinden Hırsızlık İddiası

Nizip ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı.

Nizip ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, 18 Aralık'ta Şahinbey Mahallesi Birecik Caddesi üzerinde inşaat malzemesi satışı yapılan bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayını araştıran Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerinde ve bölgede inceleme başlattı.



Yapılan incelemede hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelinin M.K. olduğunu tespit eden polis, şahsı evinde yakaladı.



Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan M.K, hırsızlık suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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