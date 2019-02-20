Gaziantep'te İş Yerinden Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı
22 dakika önce
GAZİANTEP'te, girdikleri işyerinden halı ve koltuk yıkama makinesi çalan 4 şüpheli, polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.
GAZİANTEP'te, girdikleri işyerinden halı ve koltuk yıkama makinesi çalan 4 şüpheli, polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şahinbey
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, bir işyerinden halı ve koltuk yıkama makinesi çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelilerin isim ve adreslerini belirleyen polis ekipleri, yaptıkları operasyon ile M.Y.S., M.Y., F.T. ve A.S.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çalıntı 2 halı yıkama makinesi ile 1 koltuk yıkama makinesi ele geçirildi.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y.S. ve M.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.
- Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:32 Kaynak: DHA
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