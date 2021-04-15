GAZİANTEP - İş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği 3 şüpheliyi adreslerinde gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şüphelilerin iş yerine girdikleri ve çalıntı malzemelerle çıktıkları görülüyor.