İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'ndeki iş yerinden klima, oyuncak otomobil ve yük taşıma aracı çalan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP - İş yerinden klima hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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