Son dakika haber | GAZİANTEP - İş yerlerinden cep telefonu hırsızlığı güvelik kamerasında

Son dakika haberler... Gaziantep'te 3 iş yerinden cep telefonu çaldığı güvenlik kameralarınca tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te 3 iş yerinden cep telefonu çaldığı güvenlik kameralarınca tespit edilen şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 3 iş yerinden hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin cep telefonlarını çaldığı anlar yer alıyor.

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