Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 iş yerinden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri 2 zanlıyı yakaladı.
Çok sayıda suçtan kaydı bulunan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.
- Kaynak: AA
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