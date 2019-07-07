Gaziantep'te iş yerlerine silahlı saldırı
1 saat önce
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde iki iş yerine silahla ateş açıldı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:18 Kaynak: AA
'in merkez Şahinbey
ilçesinde iki iş yerine silahla ateş açıldı.
Alınan bilgiye göre, Kavaklık Mahallesi Ordu Caddesi
'nde yan yana bulunan iki oto kiralama şirketine sabah saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahla ateş edildi.
İş yerlerini kurşunlayan zanlılar, olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi.
Saldırı sonrası zanlıların yakalanması için ekiplerce geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.
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