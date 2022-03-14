Gaziantep'te işçi servisi devrildi 25 işçi ölümden döndü - Son Dakika
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Gaziantep'te işçi servisi devrildi 25 işçi ölümden döndü

14.03.2022 12:07

Gaziantep'te işçi servisi devrildi 25 işçi ölümden döndüGAZİANTEP Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde işçileri taşıyan bir midibüs seyir halindeyken yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Gaziantep'te işçi servisi devrildi 25 işçi ölümden döndü

GAZİANTEP Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde işçileri taşıyan bir midibüs seyir halindeyken yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 3 işçi yaralanırken 22 işçi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde 83528 No'lu cadde üzerindeki döner kavşakta sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre işçileri taşıyan 27 BIF 54 plakalı Isızu marka işçi midibüsü fabrikaya işçileri götürdüğü sırada buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Döner kavşakta dönüş alacağı sırada kontrolden çıkan midibisün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yan yatarak devrilen midibüs kavşakta refüje çıkarak durabilirken midibüsteki 25 işçi korku dolu anlar yaşadı. Kazada işçiler Ceylan Ö., İdris Y. ve Rojda D. yaralanırken yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Gaziantep'te işçi servisi devrildi 25 işçi ölümden döndü
Gaziantep'te işçi servisi devrildi 25 işçi ölümden döndü
Gaziantep'te işçi servisi devrildi 25 işçi ölümden döndü
Gaziantep'te işçi servisi devrildi 25 işçi ölümden döndü
Gaziantep'te işçi servisi devrildi 25 işçi ölümden döndü
Gaziantep'te işçi servisi devrildi 25 işçi ölümden döndü
Gaziantep'te işçi servisi devrildi 25 işçi ölümden döndü
Gaziantep'te işçi servisi devrildi 25 işçi ölümden döndü
Gaziantep'te işçi servisi devrildi 25 işçi ölümden döndü
Gaziantep'te işçi servisi devrildi 25 işçi ölümden döndü
Gaziantep'te işçi servisi devrildi 25 işçi ölümden döndü

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Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep, Midibüs, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te işçi servisi devrildi 25 işçi ölümden döndü - Son Dakika


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