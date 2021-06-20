Gaziantep'te iskeleden düşen 2 işçi toprağa verildi - Son Dakika

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, binanın dış cephe sıvasını yaparken iskelenin halatının kopmasıyla 3'üncü kattan düşerek hayatını kaybeden Osman Duman (50) ile Suriye uyruklu Muhammed Emino'nun (32) cenazeleri toprağa verildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, 4 işçi 6 katlı bir binanın 3'üncü katının dış cephe sıvasını yaparken, üzerinde bulundukları iskelenin halatının kopmasıyla yere düştü. Ağır yaralanan işçiler, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine başlanan işçilerden Osman Duman ile Suriye uyruklu Mustafa Emino doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren iki işçinin cenazeleri otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi.

3 çocuk babası Osman Duman'ın cenazesi Kuzoluk Mahallesi'nde, 1 çocuk babası Suriye uyruklu Mustafa Emino ise Nurdağı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Halatın kopmasıyla yere düşerek yaralanan Enes Duman ile Muhammed Emino'nun tedavilerine ise devam ediliyor.Öte yandan güvenlik güçlerince 2 işçinin öldüğü 2 işçinin de yaralandığı olayda ihmal olup olmadığı araştırılıyor.

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