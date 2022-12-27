Belediyenin resmi internet sitesini hackleyip Sedat Peker paylaşımları yaptılar

Gaziantep'te AK Partili İslahiye Belediyesi'nin resmi internet sitesi hacklendi. Belediyenin sitesinde çok konuşulacak paylaşımlar yapıldı.

"REİS SEDAT PEKER'E SAYGILAR"

"islahiye.bel.tr"ye girenler firari olan suç örgütü lideri Sedat Peker paylaşımlarını görünce çok şaşırdı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Sedat Peker'in fotoğraflarını kullanıp, "İhaleye fesat karıştırma" ve "Reis Sedat Peker'e saygılar" paylaşımları yaptılar.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın fark edilmesi üzerine site erişime kapatıldı. Belediye yetkilileri şikayetçi olurken,Peker paylaşımları yapanların belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.