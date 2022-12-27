Belediyenin resmi internet sitesini hackleyip Sedat Peker paylaşımları yaptılar - Son Dakika
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Belediyenin resmi internet sitesini hackleyip Sedat Peker paylaşımları yaptılar

27.12.2022 19:51

Gaziantep'te İslahiye Belediyesi'nin resmi intenet sitesi hacklendi. Belediyenin paylaşımında suç örgütü lideri Sedat Peker paylaşımları yapıldı. "İhaleye fesat karıştırma" ve "Reis Sedat Peker'e saygılar" paylaşımları yapılırken, site erişime kapatıldı.

Gaziantep'te AK Partili İslahiye Belediyesi'nin resmi internet sitesi hacklendi. Belediyenin sitesinde çok konuşulacak paylaşımlar yapıldı.

"REİS SEDAT PEKER'E SAYGILAR"

"islahiye.bel.tr"ye girenler firari olan suç örgütü lideri Sedat Peker paylaşımlarını görünce çok şaşırdı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Sedat Peker'in fotoğraflarını kullanıp, "İhaleye fesat karıştırma" ve "Reis Sedat Peker'e saygılar" paylaşımları yaptılar.

Belediyenin resmi internet sitesini hackleyip Sedat Peker paylaşımları yaptılar

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın fark edilmesi üzerine site erişime kapatıldı. Belediye yetkilileri şikayetçi olurken,Peker paylaşımları yapanların belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Belediyenin resmi internet sitesini hackleyip Sedat Peker paylaşımları yaptılar
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Sedat Peker, İslahiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediyenin resmi internet sitesini hackleyip Sedat Peker paylaşımları yaptılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediyenin resmi internet sitesini hackleyip Sedat Peker paylaşımları yaptılar - Son Dakika
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