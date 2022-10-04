İslahiye'de polisi üniversite öğrencilerini broşürle bilgilendirdi

Gaziantep'te İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki üniversite öğrencilerini terör örgütleri ve kötü alışkanlıklara karşı bilgilendirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Bürosu ekipleri Gaziantep Üniversitesi İslahiye yerleşkesinde fakülte ve meslek yüksekokula kayıt yaptıran öğrencilere terör örgütleri ve kötü alışkanlıklara karşı bilgilendirici broşürler dağıttı.
Yerleşke girişine stant kuran ekipler, öğrencilere çeşitli hediyelerin yanı sıra kek ve meyve suyu da ikram etti.
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