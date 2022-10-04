Yerleşke girişine stant kuran ekipler, öğrencilere çeşitli hediyelerin yanı sıra kek ve meyve suyu da ikram etti.

Kaynak: AA

Gaziantep, Hisarcık, İslahiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İslahiye'de polisi üniversite öğrencilerini broşürle bilgilendirdi - Son Dakika

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