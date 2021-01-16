Gaziantep'te işlek cadde ve meydanlar boş kaldı - Son Dakika
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Gaziantep'te işlek cadde ve meydanlar boş kaldı

16.01.2021 15:21
Gaziantep'te işlek cadde ve meydanlar boş kaldı

GAZİANTEP'te işlek caddeler, sokaklar ve meydanlar sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kaldı.

GAZİANTEP'te işlek caddeler, sokaklar ve meydanlar sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle cuma günü saat 21.00'de başlayan ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep'te işlek caddeler ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri kısıtlama kapsamında trafikte, çarşı ve meydanlarda bulunan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti, belgesi olmayanlara cezai işlem uyguladı.Kentte dün yapılan denetimlerde ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek maske ve sosyal mesafe kurallarına aykırı davranan 228 kişiye 900'er lira idari para cezası uygulandı.


Gaziantep'te işlek cadde ve meydanlar boş kaldı
Gaziantep'te işlek cadde ve meydanlar boş kaldı
Gaziantep'te işlek cadde ve meydanlar boş kaldı
Gaziantep'te işlek cadde ve meydanlar boş kaldı
Gaziantep'te işlek cadde ve meydanlar boş kaldı
Gaziantep'te işlek cadde ve meydanlar boş kaldı
Gaziantep'te işlek cadde ve meydanlar boş kaldı
Gaziantep'te işlek cadde ve meydanlar boş kaldı
Gaziantep'te işlek cadde ve meydanlar boş kaldı
Gaziantep'te işlek cadde ve meydanlar boş kaldı
Gaziantep'te işlek cadde ve meydanlar boş kaldı
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Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Gaziantep, Pazartesi, Cuma, Güncel, Son Dakika

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