Gaziantep'te, tartıştığı damadını öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te, tartıştığı damadını öldürdü

17.08.2022 20:53
Gaziantep'te, tartıştığı damadını öldürdü

GAZİANTEP'te, İsmail Demir, kızına kötü davrandığı için tartıştığı damadı Halil Ağbaş'ı tüfekle ateş ederek öldürdü.

GAZİANTEP'te, İsmail Demir, kızına kötü davrandığı için tartıştığı damadı Halil Ağbaş'ı tüfekle ateş ederek öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Sırasögüt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eşi Halil Ağbaş ile tartışan Gönül Ağbaş, babasının evine gitti. Gönül Ağbaş, babası İsmail Demir'e eşinden şiddet gördüğünü anlattı. Duruma öfkelenen İsmail Demir, eve gelen damadı ile tartıştı. Yaşanan tartışmanın ardından motosikletle evden ayrılan Halil Ağbaş'ı, kayınbiraderi Beyhan Demir minibüs, kayınpederi İsmail Demir ise otomobille takip etmeye başladı. Kayınbiraderi Demir'in minibüsle arkadan çarpmasıyla motosiklet tarlaya savruldu. O sırada otomobille gelen İsmail Demir, yanında bulundurduğu av tüfeği ile tarlaya savrulan damadı Halil Ağbaş'a ateş etti.Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Halil Ağbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Damadını vuran İsmail Demir, kızı ve oğlu jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR
500
Gaziantep'te kayınpeder damadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı Gaziantep'te kayınpeder damadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı Manisa'da evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı Manisa'da evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı
Kaynak: DHA

İsmail Demir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te, tartıştığı damadını öldürdü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:13 Hindistan'da sevgilisine olan aşkını kanıtlamak isteyen genç kız, AİDS'li erkek arkadaşının kanını kendisine enjekte etti
19:57 Elon Musk'tan futbol dünyasının gündemine oturan paylaşım: Manchester'ı satın alıyorum
19:50 Müjdeyi Bakan Dönmez verdi! Abdülhamid Han ilk sondajına başladı
19:28 CHP'li eski başkan Vefa Salman'ın "Genel Cumhurbaşkanımız" gafı Kılıçdaroğlu'nu bile güldürdü
19:13 Yalova'ya konuşma yapmaya giden Kılıçdaroğlu'na pankartlı protesto! Partililer tarafından apar topar indirildi
18:58 Hindistan'da korku dolu anlar! Nehirden fırlayan timsah yakaladığı adamı canlı canlı yuttu
18:55 AK Partililere espri yapan Ümit Özdağ, "Gelin sizi üye yapalım" teklifine cevap verdi: Suriyelileri toplayacaksanız imza verelim
18:02 Esenyurt'ta İYİ Parti karavanına saldırı! 25 saldırgan partilileri dövüp kaçtı
17:40 Türkiye ve İsrail'in karşılıklı büyükelçi ataması kararına ABD'den ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
17:14 Rusların 21,3 milyar dolarlık doğal gaz projesi tehlikede! Çözümü Türk şirketlerinde arıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 20:53:37. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te, tartıştığı damadını öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement