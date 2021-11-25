Gaziantep'te istihdam garantili iş makinesi operatörü eğitimi verilecek - Son Dakika

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) transmikser ve beton pompacı operatörlüğü eğitimi programı gerçekleştirilecek.

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, birçok alanda istidama ve mesleki becerileri artırmaya yönelik eğitim programları veren ve katılımcıların iş fırsatlarını daha iyi değerlendirmelerine yardımcı olan Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki (GSO-MEM) eğitimler devam ediyor.

Bu kapsamda GSO transmikser ve beton pompacı operatörlüğü eğitimi gerçekleştirilecek.

Toplamda 40 saatlik eğitim sonunda katılımcıların araç ve donanımlarını kullanma, transmikser kullanımı, bakım ve basit arızalarını yapma ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanıyor.

Eğitimin sonunda adaylara uygulanacak sınavda başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilerek istihdam olanağı sağlanacak.

Başvurular 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan GSO-MEM'e yapılabilecek.