Gaziantep'te İstihdam Seferberliği

Gaziantep
İstihdam Seferberliği Toplantısı, Vali Davut Gül başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk
Salonundaki toplantıya, ilgili kurumların yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve işverenler katıldı.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Gül, Gaziantep'te hedefin 50 bin ilave istihdam olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın önderliğinde "Burası Türkiye
Burada İş Var" sloganıyla başlatılan istihdam seferberliği kampanyasının işverene ve girişimcilere 8 farklı teşvik sunduğunu aktaran Vali Gül, bu teşviklerin her geçen gün büyüyen ve gelişen Gaziantep'in kalkınmasına önemli katkı sunacağını dile getirdi.
Gül, nisan ayı sonuna kadar sağlanacak olan her ilave istihdamın 3 ay boyunca ücreti, sigorta primleri ve vergisinin devlet tarafından karşılanacağını hatırlatarak, devamındaki 9 ay boyunca da devletin sigorta primlerini ve vergilerini ödemeye devam edeceğini bildirdi.
Kampanya kapsamında hem işveren hem iş arayanlar için önemli adımlar atıldığının altını çizen Gül, kentin hedeflenen 50 bin ilave istihdama, Gaziantep modeliyle, birlik ve beraberlik içerisinde ulaşacağına gönülden inandığını vurguladı.