Gaziantep'te işyeri kapanan esnafa bin 500 TL destek - Son Dakika

Gaziantep'te işyeri kapanan esnafa bin 500 TL destek

30.11.2020 12:56
Gaziantep'te işyeri kapanan esnafa bin 500 TL destek, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni tip Korona virüs (Kovid-19) Salgını nedeniyle tedbir amaçlı işyeri kapanan esnafa yeni bir müjde daha vererek bin 500 Türk lirası maddi yardım yapacaklarını duyurdu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni tip Korona virüs (Kovid-19) Salgını nedeniyle tedbir amaçlı işyeri kapanan esnafa yeni bir müjde daha vererek bin 500 Türk lirası maddi yardım yapacaklarını duyurdu.

Dünya'yı ve Türkiye'yi kısa sürede etkisi altına alan Korona virüs Salgınına karşı verilen ulusal mücadele devam ediyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bilim kurulundan çıkan kararlar gereği yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgelerinde tedbir amaçlı kapatılan işyerleri için harekete geçen Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Ömer Küsbeoğlu ve ilgili oda başkanlarıyla yaptığı istişareler sonrası müjdeyi verdi. Gazi şehirde işyeri kapanan esnafa Büyükşehir Belediyesi tarafından bin 500 Türk lirası yardım verileceğini açıkladı.

İlan ve reklam vergisi için Ankara ile görüşülecek

Fatma Şahin ayrıca ilan ve reklam vergisinin alınmamasına yönelik çalışma başlatıldığını, yetki olmadığından dolayı alınacak iyi niyet kararı için Ankara'daki yetkililerle görüşmeler yapılacağını belirtti. Büyükşehir Belediyesi böylelikle genelgelerle işyeri kapanan işyeri sahipleri ve çalışanlarının meskenlerde kullandığı sularda yüzde 50 indirimi ile paket servis yapamayıp kapanan kiracılarından kira alınmaması kararına, bin 500 Türk lirası mali desteği de etkiledi.

"Kardeşlikle, sevgiyle, paylaşarak ve birbirimizi anlayarak iyileşeceğiz"

Konu hakkında açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, küresel bir sorunla ulusal bir mücadele verildiğini hatırlatarak, "Gaziantep özelinde esnafımızla kader birliği yaptık. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, bir ve beraber olacağız dedik ve bir model oluşturduk Gaziantep Modeli, kardeşlik modeli. Bu şehir ticaret, esnaf ve işçi şehri. Cumhurbaşkanlığı ve bilim kurulunun aldığı kararlar var. Hemşerilerimize bu kurallara uymalarını istiyoruz ama bir taraftan da şehir ekonomisi var. Büyükşehir Belediyesi olarak kapanan kiracılarımızın hiçbirinin pandemi bitene kadar kiralarını alamama kararı aldık. Kapanan işyerlerinin de de çalışan ve işyeri sahiplerinin su faturalarında yüzde 50 indirim yaptık. Bugün de yaptığımız istişarelerle reklam ilan vergilerini de, iyi niyet kararıyla bunun hakkında bir çalışma yapacağımızı Ankara'da ki ilgili makamlara ileteceğiz. Halkımızda şu anda ki zor durumda ki esnafla bize dair giderleri almayacağız. İkincisi, kapanan işyerleri var. İş yerleri sahiplerine sosyal destek kapsamında, her kapanan işyerine bin 500 Türk lirası vermeye karar verdik. Bunun zor zamanda destek olacağını düşünüyoruz. Bizde çok güzel bir söz vardır 'Varını veren utanmamış'. Zor zamanda esnafımızın yanında olmaya, en az zararla bu musibetten hem bu şehrin, hem de ülkemizin atlatması için çabalıyoruz. Aldığımız kararları hızlı bir şekilde uygulayacağız. Gelen tedbirlerle daha ne yapılması gerekiyorsa sürekli istişare ederek yeni kararlar almaya devam edeceğiz. Kardeşlikle, sevgiyle, paylaşarak, birbirimizi anlayarak iyileşeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep'te işyeri kapanan esnafa bin 500 TL destek
Gaziantep'te işyeri kapanan esnafa bin 500 TL destek

Koronavirüs, Fatma Şahin, Gaziantep, Türk, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gaziantep'te işyeri kapanan esnafa bin 500 TL destek - Son Dakika


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