Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te İşyerindeki Yangın Paniğe Neden Oldu

Gaziantep'te İşyerindeki Yangın Paniğe Neden Oldu

2 saat önce

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, plastik eşya satışı yapılan işyerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Gaziantep'te İşyerindeki Yangın Paniğe Neden Oldu, System.String[]
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, plastik eşya satışı yapılan işyerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında yaralanan olmazken, işyeri kullanılmaz hale geldi.

Dün gece geç saatlerde Atatürk Mahallesi'nde 2 katlı evin zemin katında plastik eşya satışı yapılan Mehmet Ali Kanpolat'a ait iş yerinde yangın çıktı. İşyerinden yükselen alevleri gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede bütün işyerini saran alevleri çok sayıda itfaiye ekibi yaklaşık 45 dakikalık çalışma ile kontrol altına alarak söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında yaralanan olmazken, işyeri kullanılmaz hale geldi. - Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:44 Kaynak: DHA

Nurdağı, Gaziantep, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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