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Gaziantep'te izinsiz eylem ve gösteriler yasaklandı - Son Dakika

Gaziantep'te izinsiz eylem ve gösteriler yasaklandı

09.01.2022 11:03
Gaziantep'te izinsiz eylem ve gösteriler yasaklandı

Gaziantep Valiliği, izinsiz eylem ve gösterilerin bir hafta boyunca yasaklandığını duyurdu.

Gaziantep Valiliği, izinsiz eylem ve gösterilerin bir hafta boyunca yasaklandığını duyurdu.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek (siyasi partilerin, sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı genel kurul ve toplantılar ile devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan programlar kapsamında gerçekleştirilebilecek etkinlikler ve Valiliğimize başvuru yapılarak izin verilenler hariç) tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer, yardım toplama faaliyetleri vb. her türlü eylem/etkinlikler 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddeleri ve ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri hükmü gereğince 09/01/2022 saat 00.01'den 15/01/2022 saat 23.59'a arasında 7 gün boyunca genel asayiş ve kamu düzeninin korunması için valilik makamının 08.01.2022 tarih 2022/60 sayılı oluru ile yasaklanmıştır" denildi. - GAZİANTEP

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Gaziantep Valiliği, Protesto, Miting, Bayram, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te izinsiz eylem ve gösteriler yasaklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te izinsiz eylem ve gösteriler yasaklandı - Son Dakika
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