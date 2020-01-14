Gaziantep'te jandarma ekipleri yaralı köpeğe sahip çıktı - Son Dakika

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde jandarma ekipleri, yaralı buldukları köpeğe sahip çıktı.



Alınan bilgiye göre, Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakçagözü Mahallesi'nde devriye görevi yaptıkları sırada park içerisinde hareketsiz yatan yaralı bir köpek gördü.



Ekipler yaptıkları araştırmada, on gün önce bir aracın çarpması sonucu yaralandığı bilgisine ulaştıkları köpeğin durumunu İslahiye Belediyesi Dilsiz Kullar Yaşam Merkezi yetkililerine haber verdi.



Yaralı köpeği bulunduğu yerden alan yetkililer, Gaziantep Canlı Hayatı İyileştirme Derneğine (CAHİDE) götürerek tedavi altına alınmasını sağladı.



Yaralı köpeğin, tedavisinin ardından jandarma ekipleri tarafından sahiplenileceği belirtildi.